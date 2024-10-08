Сьогодні відбудеться чергове засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон

У Львові сьогодні, 8 жовтня, розпочнеться засідання суду в справі вбивства політикині та мовознавиці Ірини Фаріон.

Відео трансляції можна подивитись тут.

Засідання розпочнеться о 12:30. Трансляція наживо з зали суду відбуватиметься за посиланням.

Політикиню та мовознавицю Ірину Фаріон убили 19 липня. О 19:30 поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

Кілька діб правоохоронці шукали вбивцю. За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, в межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тисяч зображень зі 170 камер відеоспостереження.

25 липня у Дніпрі затримали у власній квартирі підозрюваного у скоєнні вбивства Фаріон – 18-річного В’ячеслава Зінченка.

У Львові 26 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою у слідчому ізоляторі під час проведення досудового слідства. А 19 вересня Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб – до 17 листопада.

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