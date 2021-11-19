Сніг з дощем і рвучкий вітер: у Львівській області оголосили штормове попередження

Сніг з дощем і рвучкий вітер: у Львівській області оголосили штормове попередження

Пориви західного вітру – 15-20 м/с.

Сьогодні, 19 листопада, у Львові та області прогнозують дощ з мокрим снігом і поривистий вітер. Через такі погодні умови на Львівщині оголосили штормове попрередження.

Про це повідомив Львівський гідрометцентр.

"19 листопада погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з північного заходу. По території області та м. Львову 19 листопада очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с, вранці та вдень місцями значні опади (дощ з мокрим снігом). (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У Львові буде хмарно, часом йтиме дощ. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 3 – 5° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

На усіх території області також буде хмарно, часом йтиме дощ, подекуди з мокрим снігом, вранці та вдень місцями значні опади. Вітер західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

"Погіршення видимості в опадах. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря сильно не зміниться", - прогнозують у гідрометцентрі.

Нагадаємо, сьогодні, щонайменше у чотирьох областях України випав перший сніг.

Новини України: щонайменше у чотирьох областях випав перший сніг

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