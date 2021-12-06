Сніг, туман та ожеледиця: у Львівській області оголосили штормове попередження

Водіїв попереджають про небезпеку на дорогах.
На території Львівської області та міста Львова сьогодні вдень, 6 грудня, синоптики прогнозують місцями значний мокрий сніг та сніг, налипання опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі 6 грудня місцями туман видимістю 200 – 500м., ожеледь. Через погіршення погодних умова, в області оголосили штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомляє Львівський гідрометцентр, погоду визначатиме вплив теплого атмосферного фронту від циклону над Балканами.
У Львівській області та у місті Львові буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, мокрий сніг та сніг, вранці та вдень місцями значний мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу. Вночі місцями туман, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
На Львівщині температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, у місті Львові від 1° морозу до 1° тепла. Радіаційний фон становить 11 мкР/год.
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