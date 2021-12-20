Сніг і ожеледиця, у горах небезпека сходження лавин: у Львівській області оголосили штормове попередження

1 рівень небезпечності, жовтий.
Сьогодні, 20 грудня, у Львові та області через складні погодні умови оголосили штормове попередження, 1 рівень небезпечності, жовтий. На річках Львівщини очікується підняття рівня води, а у горах існує загроза сходження лавин, на дорогах регіону - ожеледиця.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"Місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с; вночі подекуди значний мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
Вдень стовпчики термометра показуватимуть від 4° морозу до 1° тепла. Радіаційний фон становить 12 мкР/год.
За даними Укргідрометценту, 20-21 грудня на рiчках басейнiв Сяну у Львiвській області та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над рiвнями.
Також у горах Львівської області сьогодні, 20 грудня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами утримається значна снiголавинна небезпека, 3 рiвень.
Читайте також: