Сніг і ожеледиця, у горах небезпека сходження лавин: у Львівській області оголосили штормове попередження

Сніг і ожеледиця, у горах небезпека сходження лавин: у Львівській області оголосили штормове попередження

1 рівень небезпечності, жовтий.

Сьогодні, 20 грудня, у Львові та області через складні погодні умови оголосили штормове попередження, 1 рівень небезпечності, жовтий. На річках Львівщини очікується підняття рівня води, а у горах існує загроза сходження лавин, на дорогах регіону - ожеледиця.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

"Місцями пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с; вночі подекуди значний мокрий сніг та сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Вдень стовпчики термометра показуватимуть від 4° морозу до 1° тепла. Радіаційний фон становить 12 мкР/год.

За даними Укргідрометценту, 20-21 грудня на рiчках басейнiв Сяну у Львiвській області та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м над рiвнями.

Також у горах Львівської області сьогодні, 20 грудня, у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами утримається значна снiголавинна небезпека, 3 рiвень.

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