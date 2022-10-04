Смертельний похід: у лісі на Львівщині знайшли мертвим зниклого 5 днів тому грибника (фото)

У лісі в Дрогобицькому районі Львівської області знайшли мертвим грибника, якого розшукували декілька днів.
У понеділок, 3 жовтня, о 14:23 рятувальники після тривалих пошуків знайшли у лісі на Львівщині тіло зниклого 74-річного чоловіка.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
"Рятувальники центру впродовж 4 днів проводили пошукові роботи заблукалого в лісовому масиві чоловіка, який зранку 30 вересня пішов для збирання грибів до лісу поблизу с. Брониця Дрогобицького району та не повернувся", - йдеться у повідомленні.
Для встановлення причин та обставин смерті, тіло чоловіка, передали працівникам поліції.
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