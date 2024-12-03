Смертельна ДТП на Львівщині: вантажівка наїхала на велосипедиста

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На автодорозі "Куликів-Великосілки" поблизу села Велике Колодно Львівського району 2 грудня о 17:25 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними поліції, 64-річний водій вантажівки Mercedes-Benz Atego, житель одного з місцевих сіл, здійснив наїзд на 65-річного велосипедиста, мешканця району. Постраждалого доставили до лікарні з тяжкими травмами, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

Слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

"Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині чоловік на смерть збив прикордонника на блокпосту.

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