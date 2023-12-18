Смертельна ДТП за участі військових на Львівщині: стали відомі подробиці (фото)

На Львівщині через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких - військовослужбовці.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагічного ДТП у Львівській області та розповіли деталі аварії.

"Трагедія сталася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району на Львівщині. Всі загиблі перебували у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин", - зазначили у відомстві.

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Фото: dbr.gov.ua

Як повідомили на Facebook-сторінці Державної спеціальної служби транспорту, загинули заступник очільника адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та цивільна Дубровська Наталія Іванівна.

Розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України). Встановлюються всі обставини трагедії, а також призначено експертизи.

Нагадаємо:

На Кіровоградщині сталася маторошна аварія за участю Skoda Fabia та Skoda Octavia Tour, в якій їхали 40-річний військовий Микола Спащук із дружиною Оленою та 8-річною донькою Уляною. Чоловік загинув на місці аварії, дитина померла у лікарні.

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