Смертельна ДТП на Львівщині: загинув мотоцикліст та його пасажирка (фото)

На Львівщині зіткнулися мотоцикл та автомобіль. Внаслідок аварії загинуло двоє людей.

ДТП трапилася у селі Нижнє Синьовидне.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 47-річний львів'янин за кермом Volkswagen Touareg зіткнувся з мотоциклом Honda" яким керував 35-річний чоловік.

Внаслідок аварії від отриманих травм водій мотоцикла та його пасажирка, 38-річна львів’янка, загинули на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Рівненській області мотоцикліст збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді.

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