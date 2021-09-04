Смертельна аварія вантажівки на Львівщині: подробиці про потерпілих та чому фура була некерованою

Смертельна аварія вантажівки на Львівщині: подробиці про потерпілих та чому фура була некерованою

Двоє дітей, які постраждали у ДТП, перебувають в реанімації у важкому стані.

Внаслідок моторошної трагедії на Львівщині троє людей загинуло та двоє отримали важкі травми. Напередодні в містечку Рудки водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та збив на смерть двох пішоходів. Двоє дітей внаслідок наїзду потрапили до реанімації.

Подробиці вчорашньої трагедії — 4 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

На відео з камер спостереження можна побачити, як вантажівка мчить вулицею містечка на шаленій швидкості. У цей час з другорядної дороги виїжджає мікроавтобус. Фура ухиляється від зіткнення, але не встигає повернутися на проїжджу частину і виїжджає на тротуар.

Вантажівка зносить електроопору і врізається у крамницю на розі. Машину розриває навпіл, кабіну відкидає на кілька метрів, а причіп зі щебенем перевертається.

Власниця магазину пані Уляна буквально за кілька хвилин до зіткнення вийшла з приміщення, яке протаранила фура.

“Мама сиділа в магазині, кажу - попильнуй трошки, я перейдуся в універмаг куплю кришки закручувати. Я прихожу, а тут вже темрява така, дим, але мама жива. Богу дякувати вийшла сама “, - пригадує вона минуле жахіття.

Від удару на місці ДТП загинув водій вантажівки і ще двоє пішоходів: жінка-анестезіолог, яка працювала у місцевій лікарні, та 47-річний чоловік, який щойно забрав 12-річну доньку з музичної школи. Вона та ще одна, 15-річна дівчинка-пішохід вижили, але перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.

Черговий лікар-анестезіолог Рудківської лікарні Григорій Лудин, колега загиблої лікарки, першим надавав двом постраждалим дівчаткам медичну допомогу. За його словами, у старшої з них - перелом основ склепіння черепа та забій головного мозку. У іншої дівчини, 12-річної Тані - перелом кісток тазу та травматична ампутація лівої ноги.

Дівчат госпіталізували до Львівської дитячої лікарні, де усю ніч за їхні життя боролися медики. 15-річна Настя прийшла до свідомості, у молодшої дівчинки - мозкова кома. Стан потерпілих дуже важкий, кажуть лікарі.

У поліції розглядають кілька версій смертельної ДТП. Одна з них – відмовили гальма. Хоч на дорозі видно гальмівний шлях, але сліди - тільки від правих шин. Очевидці кажуть, чули, як водій вантажівки сигналив під час руху, попереджаючи, що машина некерована.

Друга версія – водій вантажівки не обрав безпечної швидкості і не впорався з керуванням, коли перед ним виїхав на дорогу мікроавтобус.

Поліцейські наразі також проводять судово-медичну експертизу, з’ясовуючи, чи був загиблий водій тверезим.

Новини України: унаслідок ДТП у Львівській області загинули троє осіб – двоє тяжко травмовані

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