Смерть курсанта у Львові розслідують за статтею "доведення до самогубства" – ДБР

У Львові загинув курсант державного університету внутрішніх справ.

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як "доведення до самогубства".

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"19 березня тіло курсанта виявили в університеті з вогнепальним пораненням в голову. Працівники Нацполіції оглянули місце події та порушили кримінальне провадження. Розслідування передали до ДБР, оскільки з’ясувалось, що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи", - йдеться у повідомленні.

Відтак кримінальне провадження буде також розслідуватись за статтею доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 ККУ).

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз. Встановлюються всі обставини трагедії.

Нагадаємо, 18-річного курсанта другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх знайшли мертвим під час добового наряду.

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