Смерть 5-річного хлопчика у Львові після візиту до стоматології – що загрожує лікарям

У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів.

У Львові 13 січня помер 5-річний Велес Пашник, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом. За словами батька дитини Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку.

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, розслідування у кримінальному провадженні триває.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

У межах кримінального провадження встановлюються обставини трагічного випадку. За результатами слідчих дій та висновків експертиз, які наразі тривають, буде надана правова оцінка діям медичних працівників.

Нагадаємо, 8 грудня Віктор Пашник із дружиною Маріанною відвели сина Велеса до приватної клініки, щоб видалити два молочні зуби. Хлопчик дуже боявся лікарів і усі спроби стоматологів допомогти йому у звичний спосіб не давали результату.

Тоді лікарі запропонували видалити хворі зуби під загальним наркозом. Під час операції в хлопчика зупинилось серце, його госпіталізували до реанімації дитячої лікарні.

29 грудня батько хлопчика повідомив, що дитина перебуває в стані глибокої коми, у сина констатували смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів.

Читайте також: