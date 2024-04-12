Смерть 5-річного хлопчика після видалення зубів у Львові: експертна комісія надала висновок

У четвер, 11 квітня, клініко-експертна комісія департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА надала висновок щодо смерті 5-річного хлопчика в приватній стоматологічній клініці Ori-Dent у Львові. Надання медичної допомоги пацієнту визнали неналежним, адже стоматологиня та анестезіологиня не мали відповідної кваліфікації для лікування дітей.

Про це пише ZAXID.NET із посиланням на голову клініко-експертної комісії (КЕК), заступника директора департаменту Володимира Чорнія.

"Знайдені значні недоліки під час надання медичної допомоги Велесу. Основне те, що лікарі – анестезіолог і стоматолог – не мали відповідної кваліфікації, щоб надавати дитині таку допомогу. У них би мала бути дитяча стоматологія і дитяча анестезіологія, а була доросла стоматологія і доросла анестезіологія. Вони не мали спеціального сертифіката для лікування дітей", – розповів він.

За його словами, рішення КЕК зараз технічно доопрацьовується і буде підписано найближчим часом. Висновок комісії береться до уваги під час розслідування кримінального провадження.

Як зауважив батько хлопчика Віктор Пашник, на засіданні були стоматологиня Вікторія Карнаухова та анестезіологиня Ірина Пода. Втім директор клініки Роман Онисько не прийшов.

"Так легковажно віднестись до людського життя, до дитячого життя, як ці молоді лікарки… Чи це час такий, чи люди такі, чи освіта в них така… У них не було анестезіологічної медсестри, не було сертифікатів на роботу з дітьми, у лікаря-стоматолога не було ліцензії на дитячу стоматологію та хірургічної ліцензії, бо це вже хірургія під анестезією", – наголошує батько хлопчика.

Нагадаємо, у Львові 13 січня помер 5-річний Велес Пашник, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом. За словами батька дитини Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку.

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