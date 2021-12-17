Смерть 10-річного хлопчика від удару кришкою люка: двом посадовцям Львівської міськради повідомили підозру

Працівників Львівської міськради звинувачують в недбальстві.
Двом працівникам Сихівської районної адміністрації Львівської міської раді повідомили підозру за ст. 288 КК України. Їх звинувачують в недбалості, через яку від удару кришкою люка в березні 2021 року загинув 10-річний хлопчик.
Про це повідомили в прокуратурі Львівської області.
За даними слідства, кришка люка, яка спричинила смертельну ДТП, тривалий час була в аварійному стані, проте працівники Сихівської районної адміністрації ніяк не відреагували, хоча це входило в їхні обов'язки.
"У той же час, навіть при неможливості ліквідації даних вибоїн у визначені терміни, фігуранти не вжили заходів до негайного встановлення за 50-100 м до небезпечної ділянки відповідних дорожніх знаків. Внаслідок чого трапилась смертельна ДТП", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо:
- У Львові кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика. Вона вилетіла, коли на неї наїхав автомобіль рятувальників і влетіла в авто, що їхало на зустріч. Далі - пробила у лобове скло і поцілила в дитину, що сиділа на передньому сидінні.
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Щоб дізнатись, як давно кришка на дорозі лежала незакріпленою - журналісти ТСН провели власне розслідування. І з'ясували - люк був відкритий щонайменше півтори доби. Журналісти знайшли водія, який колесом в’їхав у люк в ніч з суботи на неділю. Про це чоловік одразу повідомив поліцію.