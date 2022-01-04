У Львові дівчина сходила до туалету під пам'ятник Бандері, скріншто з відео

Зняла труси і провокативно осквернила: у Львові дівчина сходила до туалету під пам'ятником Бандері

Зняла труси і провокативно осквернила: у Львові дівчина сходила до туалету під пам'ятником Бандері

Провокативний ролик із назвою: "Запрошення до мирної розмови" з'явився в Мережі нещодавно, його авторка вже скаржиться на погрози у свою адресу.

У Львові дівчина обрала місцем для туалету пам'ятник Степану Бандері на однойменній вулиці. Ймовірно, інцидент стався ще восени, однак відео з'явилося на ресурсі Vimeo лише 3 грудня, інформує 24 канал.

На провокативному ролику із назвою "Запрошення до мирної розмови" видно, як дівчина сидить піля пам'ятника зі спущеною білизною, трохи згодом вона демонстративно одягає труси, шорти та йде. У цей час лунає пісня "Батько наш, Бандера". В описі до відео написано: "Благодійний фонд "Червона сеча".

У Львові дівчина сходила до туалету під пам'ятник Бандері, скріншот з відео

Після того, як в Мережі здійнялось бурхливе обговорення осквернення пам'ятника, відео зникло з ресурсу.

За попередніми даними, на відео - 24-річна Наталія Д., дівчина нібито родом з Києва і є учасницею спільноти, яка вдається до неоднозначних витівок і поширює відповідний контент у Мережі.

У своєму дописі в соцмережі дівчина поскаржилася на “інтернет-сафарі” проти неї через відео з пам’ятником Бандері. Авторка заявила, що їй погрожують користувачі соцмереж і закликають попросити вибачення за скоєне.

Нагадаємо, Увечері 1 січня в Києві стартував смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження одного з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття, лідера ОУН Степана Бандери. Всього у державі відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах, які були присвячені дню народженню Бандери. У них взяли участь близько 3,5 тис. громадян.

У Києві відбувся смолоскипний марш на честь Степана Бандери | Новини України

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