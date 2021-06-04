Скільки випадків коронавірусу виявили у Львові: статистика на 4 червня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 81 мешканця регіону.
Коронавірус у Львові та області сьогодні, 4 червня, продовжує демонструвати зниження.
Так, за попередню добу у регіоні провели 1464 дослідження на коронавірус, з них – 81 позитивний результат.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 0
Золочівський: 7
Львівський: 49 (м. Львів - 31)
Стрийський: 12
Яворівський: 1
Червоноградський: 11
Самбірський: 1
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 321 особи. Померло – 3588 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 194 особи", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький заявив, що на Україну чекає остання хвиля коронавірусу.