Скільки випадків коронавірусу виявили у Львові: статистика на 4 червня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 81 мешканця регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 4 червня, продовжує демонструвати зниження.

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Так, за попередню добу у регіоні провели 1464 дослідження на коронавірус, з них – 81 позитивний результат.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 0

Золочівський: 7

Львівський: 49 (м. Львів - 31)

Стрийський: 12

Яворівський: 1

Червоноградський: 11

Самбірський: 1

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 136 321 особи. Померло – 3588 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 130 194 особи", – розповіли в ЛОДА.

Нагадаємо, раніше лікар Тарас Жиравецький заявив, що на Україну чекає остання хвиля коронавірусу.

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