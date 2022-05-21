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Скільки коштують продукти на ринку у Львові: огляд цін

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Скільки коштують продукти на ринку у Львові: огляд цін

Фото: УНІАН

Яка вартість овочів, фруктів та м'яса у Львові.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, зросли ціни практично на всі продовольчі товари.  

Тож ми вирішили дізнатися, скільки наразі коштують продукти на одному з львівських ринків.

Блогер Андрій Шимановський розповів про актуальні ціни на ринку "Народний" у Львові, спеціально для програми "Сніданок з 1+1".

Отже за скільки можна придбати продукти на ринку:

Фрукти:

  • Яблука різних сортів – 15 грн/кг
  • Апельсини – 90 грн/кг
  • Полуниця – 160 грн/кг

Зелень:

  • Пучок редьки - 20 грн
  • Пучок зеленої цибулі – 15 грн
  • Кріп – 10 грн

Овочі:

  • Морква - 23 грн/кг
  • Картопля – 9 грн/кг
  • Помідори – 100 грн/кг
  • Огірки – 65 грн/кг
  • Молода капуста – 50 грн/кг
  • Квасоля – 80 грн/кг

М’ясо:

  • Куряче філе – 117 грн/кг
  • Теляча вирізка – 230 грн/кг
  • Задня шинка – 120 грн/кг
  • Свинячі ребра – 135 гр/кг

Десяток яєць – 20 грн.

Нагадаємо, Україна відновила експорт свинини та яловичини.

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