Скільки коштують продукти на ринку у Львові: огляд цін

Скільки коштують продукти на ринку у Львові: огляд цін

Яка вартість овочів, фруктів та м'яса у Львові.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, зросли ціни практично на всі продовольчі товари.

Тож ми вирішили дізнатися, скільки наразі коштують продукти на одному з львівських ринків.

Блогер Андрій Шимановський розповів про актуальні ціни на ринку "Народний" у Львові, спеціально для програми "Сніданок з 1+1".

Отже за скільки можна придбати продукти на ринку:

Фрукти:

Яблука різних сортів – 15 грн/кг

Апельсини – 90 грн/кг

Полуниця – 160 грн/кг

Зелень:

Пучок редьки - 20 грн

Пучок зеленої цибулі – 15 грн

Кріп – 10 грн

Овочі:

Морква - 23 грн/кг

Картопля – 9 грн/кг

Помідори – 100 грн/кг

Огірки – 65 грн/кг

Молода капуста – 50 грн/кг

Квасоля – 80 грн/кг

М’ясо:

Куряче філе – 117 грн/кг

Теляча вирізка – 230 грн/кг

Задня шинка – 120 грн/кг

Свинячі ребра – 135 гр/кг

Десяток яєць – 20 грн.

Нагадаємо, Україна відновила експорт свинини та яловичини.

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