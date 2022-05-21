Скільки коштують продукти на ринку у Львові: огляд цін

Яка вартість овочів, фруктів та м'яса у Львові.
В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії, зросли ціни практично на всі продовольчі товари.
Тож ми вирішили дізнатися, скільки наразі коштують продукти на одному з львівських ринків.
Блогер Андрій Шимановський розповів про актуальні ціни на ринку "Народний" у Львові, спеціально для програми "Сніданок з 1+1".
Отже за скільки можна придбати продукти на ринку:
Фрукти:
- Яблука різних сортів – 15 грн/кг
- Апельсини – 90 грн/кг
- Полуниця – 160 грн/кг
Зелень:
- Пучок редьки - 20 грн
- Пучок зеленої цибулі – 15 грн
- Кріп – 10 грн
Овочі:
- Морква - 23 грн/кг
- Картопля – 9 грн/кг
- Помідори – 100 грн/кг
- Огірки – 65 грн/кг
- Молода капуста – 50 грн/кг
- Квасоля – 80 грн/кг
М’ясо:
- Куряче філе – 117 грн/кг
- Теляча вирізка – 230 грн/кг
- Задня шинка – 120 грн/кг
- Свинячі ребра – 135 гр/кг
Десяток яєць – 20 грн.
Нагадаємо, Україна відновила експорт свинини та яловичини.
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