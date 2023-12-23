"Скажене весілля у Львові": що відомо про випадок зі скандальним нареченим-мажором

Ви точно пам’ятаєте гучне весілля у Львові на мільйони, з величезним тортом, зірками та плясками. Наречені - експрокурор та експрацівниця ДБР - відгуділи так, що вся країна говорила. Ну і знову ця парочка вчудила. Колишній прокурор у розшуку.

За що - йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Весілля на мільйони

Львівська еліта ошелешила країну розкішним весіллям на початку жовтня. Тоді про це гуділи усі, адже наречені виявилися непростими. Він - колишній прокурор Печерського району Києва 31-річний Ростислав Ільницький, вона - колишня працівниця відділу кадрів ДБР у Львові 27-річна Роксолана Москва. Тож питання: звідкіля у працівників структур, які борються зі злочинністю та корупцією - мільйони на гулянку з зірками, метровим тортом, розкішною сукнею і багато-багато чого іншого.

Так-от, не живеться спокійно цій парочці, бо вони знову у центрі уваги і гроші витрачені на весілля могли бути зароблені не зовсім чесним шляхом. Ну, принаймні б чесній людини явно б не інкримінували підробку документів. Так-так, вам не почулося. Експрокурора хочуть судити відразу за трьома частинами 388 статті Кримінального кодексу України.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Скажене весілля у Львові! Скандальний наречений-мажор вчудив ТАКЕ! Дивитися всім!

“ч.1 — Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором. ч.3 — Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. ч.4 — Використання завідомо підробленого документа”, - йдеться в повідомленні.

Експрокурор-втікач

Але це ще не вишенька на торті. Підозру Ільницькому досі не вручили, бо експрокурор втік ще 1 грудня і де переховується зараз - невідомо. Але ж цікаво, що ж таке підробляв Ільницький? Lviv.media, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, пише, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Цікаво, а куди ж зібрався львівський мажор? Ну, незабаром дізнаємось. Зараз же йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Лакшері весілля

У 5-ти зірковому комплексі "емілі резорт", гуляли два дні. А запросили і відомих депутатів, і прокурорів, і міністрів, і бізнесменів, помітили на гуляннях й мільйонерів, загалом за два дні на весіллі потанцювало 800 людей, тому й не диво, що такий розмах був, похизуватися ж треба перед такими-то гостями

Лише на виступи кумирів молодята за попередніми підрахунками витратили майже 2 мільйони гривень. Торт, який наречені розрізали на святкуванні, незалежні кондитери тоді оцінювали в 100 тисяч гривень, а наші колеги зі сніданку з 1 + 1 вирішили поцікавитися, а у скільки ж могло обійтися святкування подалі від міської метушні. Сума дійсно вражає.

Лакшері були і образи в наречених. На них пара витратила ще кілька десятків тисяч доларів, якщо не за сотню.

Багаті батьки

І, можливо, б це можна було пояснити тим, що у наречених не бідні батьки, мама Роксолани, наприклад, відома львівська адвокатка та бізнесвумен Богдана Москва. Тож, можливо, свято дітей тоді все-таки профінансували батьки та й проводити весілля у час війни не заборонено, але от чи доречні були такі масштаби та показуха в інстаграмі - це вже інша тема.

Нагадаємо, фігурант “п’яних секс-вечірок”, які відбувалися у Києві, відгуляв лакшері-весілля, скандальні подробиці якого розлютили українців.

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