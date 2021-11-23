Сказав, що у лісі: поліція оголосила в розшук зниклого 5 днів тому львівського гіда

Сказав, що у лісі: поліція оголосила в розшук зниклого 5 днів тому львівського гіда

Фрідріх Єфімовський востаннє спілкувався з другом 19 листопада.

У Львівській області розшукують зниклого безвісти 39-річного гіда Фрідріха Єфімовського, який водить екскурсії Львовом і гірськими маршрутами Карпат. Востаннє зв'язок з чоловіком був 19 листопада. Тоді він спілкувався з другом телефоном.

"Останній раз він виходив на зв'язок близько 17:56, повідомив що гуляє у лісі, та на зараз місцеперебування його невідоме", - повідомили у пошуково-рятувальній волонтерській асоціації.

Товариш зниклого заявив у поліцію, яка і оголосила Фрідріха Єфімовського в розшук.

До пошуків гіда залучили волонтерів та усіх небайдужих. Наразі правоохоронці намагаються встановити місце, звідки востаннє телефонував зниклий чоловік.

Волонтери просять усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, телефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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