Скандальна наречена Роксолана Москва під час роботи в ДБР придбала елітний Audi Q8 – ЗМІ

Ціна автівки Audi Q8 складає 85 тисяч доларів, жінка придбала її з салону.

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, перебуваючи на державній службі, придбала елітну автівку Audi Q8.

Про це пише Lviv.Media.

Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом).

Також читайте Нашуміле весілля у Львові: у ДБР нарешті відреагували

Повідомляється, що Роксолана Москва, влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР.

У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва — племінниця його колишньої дружини.

Жінка пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

Як вдалося дізнатися Lviv.Media, під час роботи на держслужбі Роксолана Москва стала власницею елітного авто Audi Q8. Джерела у правоохоронних органах повідомили, що автомобіль з реєстраційним номером ВС 7444 II належить Роксолані Ігорівні Москві. Ціна авто під час реєстрації була вказана — 2 324 822,5 грн (за тодішнім курсом це приблизно 85,5 тис. доларів).

Елітна автівка Audi Q8 Роксолани Москви

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II.

Вже у 2023 році жінка щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але Москва не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.

За даними відкритої бази даних, авто з таким номером було зареєстроване 26 червня 2021 року, з того часу реєстрація не змінювалася. Тобто Москва і досі володіє цим автомобілем.

Нагадаємо, 12 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація про пишне весілля у Львові експрокурора Ростислава Ільницького і колишньої співробітниці ДБР 27-річна Роксолани Москви. Гуляння святкували 7-8 жовтняв п’ятизірковому комплексі Emily Resort. Лакшері весілля під час війни обурило українців.

Читайте також: