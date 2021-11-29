Скандальна еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: поліція склала протокол на блогера-іменинника

Блогеру загрожує 17 тис. грн штрафу.
У Львові поліція склала протокол на чернівецького блогера Олександра Заліска, який в роковини Голодомору влаштував гучну, еротичну вечірку з нагоди свого дня народження.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
Чернівецькому блогеру інкримінують порушення карантинних вимог під час святкування дня народження в Будинку вчених у Львові.
"У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області, та склали протокол за недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.
На блогера склали протокол за ч.1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення". Йому загрожує до 17 тис. грн штрафу.
Нагадаємо:
- Відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених. Також на це святкування прийшло багато українських блогерів-мільйонників. Дехто підписував фото із вечірки: "Блогерська голодна туса". Це все відбувалося у роковини Голодомору.
- Через те, що вечірка проходила із порушенням карантинних вимог, у Львові тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.
- Також відомі українські компанії припиняють співпрацю зі скандальними блогерами, які "засвітилися" на еротичній вечірці в роковини Голодомору.
- Ведучим дійства був відомий український шоумен, ведучий шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Володимир Остапчук.