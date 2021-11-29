Скандальна еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: поліція склала протокол на блогера-іменинника

Скандальна еротична вечірка в роковини Голодомору в Львові: поліція склала протокол на блогера-іменинника

Блогеру загрожує 17 тис. грн штрафу.

У Львові поліція склала протокол на чернівецького блогера Олександра Заліска, який в роковини Голодомору влаштував гучну, еротичну вечірку з нагоди свого дня народження.

Також читайте Еротична вечірка на роковини Голодомору у Львові: відомі компанії припиняють співпрацю зі скандальними блогерами

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Чернівецькому блогеру інкримінують порушення карантинних вимог під час святкування дня народження в Будинку вчених у Львові.

"У суботу, 27 листопада, під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили інформацію про масове святкування в одному із закладів у центрі Львова. Правоохоронці встановили особу організатора вечірки, 29-річного мешканця Чернівецької області, та склали протокол за недотримання карантинних обмежень", - йдеться у повідомленні.

На блогера склали протокол за ч.1 ст.44-3 "Порушення правил карантину щодо людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення". Йому загрожує до 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо: