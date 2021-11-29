Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/vova_ostapchuk

Скандальна еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору: у Львові закрили Будинок вчених

Скандальна еротична вечірка блогерів на роковини Голодомору: у Львові закрили Будинок вчених

Будинок вчених звинуватили у порушенні карантину.

У Львові після скандальної еротичної вечірки блогерів на роковини Голодомору тимчасово призупинили роботу Будинку вчених.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Посадовець вказав, що рішення про тимчасове закриття Будинку вчених ухвалила комісія з ТЕБ і НС у понеділок, 29 листопада, через порушення карантинних обмежень, які діють у "червоній" зоні.

"За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську діяльність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско втрапив у скандал через гучне святкування свого 29-річчя. Він організував розкішну вечірку з елементами еротики у міському Будинку вчених. Але так сталося, що день її проведення співпав з Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів, що й стало приводом невдоволення українців.

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