Скандал з інспекторкою Львівської митниці в образі за 300 тисяч грн: НАЗК здійснить перевірку

Львівська митниця скерувала звернення до НАЗК щодо інспекторки Юлію Дригу, яка засвітила у відео блогера Ніколаса Карми "лук" за $8000

Про це виконувач обов’язків очільника Львівської митниці Андрій Кузнік повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Новина про колишню співробітницю Львівської митниці Юлію Дригу набирає обертів у медіапросторі, тому пояснюю обставини інциденту", – написав він.

Зокрема, Андрій Кузнік уточнив, що Юлія Дрига від 2 серпня 2023 року працювала головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності. Після відео розпочата перевірка, у рамках якої інспекторку запросили для надання пояснень до відділу з питань запобігання корупції.

За словами Андрія Кузніка, направлено інформування до НАЗК з метою проведення перевірки та відповідного реагування, а Дрига Юлія написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої він підписав відповідний наказ.

Нагадаємо, інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига розповіла про свій одяг у відео блогера Ніколаса Карми. З її слів, вартість усього образу перевищує 300 тисяч гривень, що майже вдвічі більше, ніж задекларований нею дохід за цілий рік.

На запитання про місце роботи дівчина відповіла, що працює "трошки на себе, трошки на державу".

Як зазначають журналісти, відео було опубліковано в TikTok 12 квітня, проте за кілька годин зникло. Менеджер Ніколаса Карми відмовився назвати причину видалення, однак підкреслив, що на блогера "ніхто не тиснув".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Купив елітне авто за безцінь і орендує квартиру! Декларація головного копа Львівщини здійняла галас!

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