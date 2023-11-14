Скандал з Фаріон: у Львові студенти вийшли на мітинг проти викладачки – фото, відео

У Львові студенти організували мітинг проти Фаріон
У Львові студенти Національного університету "Львівська політехніка" 14 листопада організували мітинг проти викладачки, мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон на тлі скандалу з публікацією листа з даними студента з окупованого Криму.
Про це пише hromadske.
На мітингу у студентів були плакати із написами "Геть комуністку Фаріон" та "Легко прикриватися патріотизмом, коли твою спину прикривають військові".
Учасники акції також скандували під стінами навчального закладу: "Фаріон".
Згодом студенти зайшли всередину будівлі – начебто під кабінет Ірині Фаріон.
Нагадаємо, Ірина Фаріон опублікувала скриншот листа від студента із окупованого Севастополя Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на Збройні сили України в Криму. Після оприлюднення листа з особистими даними до хлопця навідалась ФСБ.
Ірина Фаріон відреагувала на скандал і наголосила, що це може бути "провокація ФСБ РФ".
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