Скандал у львівській податковій: керівники служби намагались вкрасти у держави 40 млн грн

У Львові керівництво Податкової служби розробило схему, за якою з державного бюджету планувалось вкрасти 40 млн грн.

Про це повідомляє СБУ.

Керівники львівської податкової розробили схему виведення державних коштів за допомогою відшкодування ПДВ фіктивним компаніям. Таким чином планувалось вивести з державного бюджету орієнтовно 40 млн грн.

Так, комерсанти продавали свою продукцію за готівку, а в податкових декларація вказували, що товар перебуває на складах.

Фото: СБУ

"Потім ці підприємці формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ. Підставою вказували те, що вони сплатили вказаний податок при імпорті, але нібито не змогли продати ці товари, тож за законом претендують на відшкодування. Під час перевірки відповідних документів податківці "заплющували очі" на відсутність товару та навіть складів, де нібито зберігалася продукція", - повідомили в СБУ.

Фото: СБУ

Трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Скандал у львівській податковій

Раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що після перевірки вдалось встановити, що на Львівщині компаніям незаконно відшкодували 380 млн податку на додану вартість. Голова обласної військової адміністрації звинуватив львівський податківців у схемах, через які страждали інші підприємства, які працювали легально та сплачувати податки.

У Львівській ОВА наголошували, що від 1 січня 2022 року податкова відшкодувала 129 млн грн 13 підприємствам на Львівщині, які не мають жодного працівника Також Максим Козицький заявляв, що обласний бюджет недоотримує 250 млн грн щомісяця через незадовільну роботу податкової інспекції.

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