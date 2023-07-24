Скандал на Львівщині: у кількох населених пунктах "сховали" радянські пам'ятники, щоб їх не знесли

У Львівській області виник скандал через демонтаж кількох пам'ятників періоду СРСР. Місцева громада не повідомила про їхню наявність, а деякі жителі сіл вимагають не зносити символи тоталітарного режиму.

Про це пише zaxid.net.

Місцева громада "ховає" символи СРСР

Скандальні пам'ятники радянської доби намагались приховати у Белзькій територіальній громаді Червоноградського району. Після розголосу радянський монумент у місті Белз обіцяють демонтувати, а от жителі сіл Хлівчани та Домашів проти їхнього знесення.

"Громада Белза ховає від серпа декомунізації три пам'ятники. У чому дивина? Голова громади – активна членкиня ВО "Свобода" Береза Оксана давно запевнила робочу комісію, що Белз вільний від істуканів. А маємо… Недавно, після нещадної боротьби, впав комуністичний Любінь, де керує ЄС. Впаде і Белз, Верин, Рава-Руська, Червоноград, Старий Самбір, Сокаль, Краковець, Семигинів і решта сто оплотів прославлення епохи окупації", – написав радник голови Львівської ОВА Олег Радик.

Секретарка ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Анна Герич повідомила, що громада від 2023 року не надавала інформації про ці монументи. Саме місцева влада повинна була передати обласній інформацію про радянські символи у населених пунктах, проте Белзька ТГ цього не зробила.

"Белз не надав жодної інформації й ніколи не з'являвся на нарадах. Це було приховування, бо постійно про все інформуємо й наголошуємо, що треба позбутися маркерів тоталітаризму. У нас були громади, які спочатку, можливо, не звернули увагу, а потім зголосилися. Як от Жовтанецька громада. Вони за 2-3 дні повідомили про все, що в них було", - вважає Анна Герич.

Як виявили радянські пам'ятники

Секретарка ініціативної групи ЛОВА з декомунізації каже, що саме місцеві жителі прислали у соціальних мережах радянські символи. Після цього у ці населені пункти виїхала депутатська група, яка нарахували три радянських монументи.

"Один з пам'ятників у Белзі, за кілька десятків метрів від житла голови громади. На монументі є зірка. У Кримінальному кодексі є стаття за пропаганду тоталітарних символів. Коли є спротив або приховування, то готуємо листа, де вказуємо повністю всю законодавчу базу, а також відповідальність за пропаганду символів тоталітаризму", - каже Анна Герич.

Що каже голова Белзької ОТГ

Голова Белзької ОТГ Оксана Береза запевняє, що не повідомили про радянські символи, оскільки вони були не на балансі її громади. Вона додає, що їх зрештою планують демонтувати.

Оксана Береза зазначає, що у селі Хлівчани є пам'ятник "матері", який місцеві відмовляються зносити, проте на ньому є напис "1941-1945" - саме так у Росії маркують Другу світову війну називаючи її "великою вітчизняною".

"Будьмо відверті, що Батьківщину-Матір в Києві не зносять, тільки хочуть тризуб додати. З Хлівчан двоє хлопців на Сході віддали свої життя за незалежність. Десь в перспективі підтримаємо, щоб у Хлівчанах поставити інший меморіал. Але це на майбутнє, бо зробити руїну в центрі села? Це теж неправильно. Це меморіал жертвам Другої світової війни. А наші люди ж теж загинули", - каже вона.

Пам'ятник "матері" у Хлівчанах. Фото: Олег Радик, Facebook

У селі Домашів місцеві не хочуть, щоб там демонтували фігуру радянського солдата.

"Ще до реформи децентралізації громада довкола пам'ятника поставила гарну огорожу, дерев'яний хрест й поклала бруківку. Люди приходять туди зі священиком і проводять там молебні, моляться за воїнів і Україну. Зараз демонтовувати пам'ятник – це знищити те, що люди туди вклали. Там близько огорожа й гарний дерев'яний великий хрест, тому громада просить не чіпати. Тут просто йдеться про гроші людей", - каже Оксана Береза.

Пам'ятник у селі Домашів. Фото: Олег Радик, Facebook

У Белзі на монументі є символи радянської доби, а тому його таки демонтують, проте місцеві стверджують, що під пам'ятником можуть бути поховані загиблі солдати, а тому в місті спочатку хочуть це дослідити та вирішать, що робити з останками.

"Просто його забрати не можемо, бо там треба бодай поставити хрест і залишити плити з іменами солдатів. Вони роками лежать й наче нікому не заважають. Хоча якщо будуть інші рекомендації, то ми прислухаємось", - каже вона.

Радянський монумент у Белзі. Фото: Олег Радик, Facebook

Оксана Береза додає, що у Белзі уже демонтували радянські символи та перейменували вулиці. Вона зазначає, що навіть на Львівщині були "активісти-комуністи", які підбурювали людей проти цього.

Загалом на Львівщині демонтували понад 140 пам'ятників радянської доби. Ще майже 100 таких потрібно знести.

Нагадаємо, на Львівщині не дозволяли зносити пам'ятник колгоспниці, бо він схожий на Юлію Тимошенко.

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