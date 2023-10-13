Скандал на Львівщині: частина жителів Червонограда проти перейменування – якою буде нова назва

ТСН.ua розбирався, чому не всі мешканці Червонограда хочуть перейменування і якою може бути нова назва міста.

Місто Червоноград на Львівщині увійшло до переліку населених пунктів, які Нацкомісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати. Український інститут національної пам'яті, відповідно до закону про деколонізацію, також ремоментував перейменувати місто.

Проте така ініціатива сподобалася не всім мешканцям. Детальніше розбирався ТСН.ua.

Громадське обговорення

8 жовтня у Червонограді відбулося громадське обговорення щодо перейменування міста.

Як передає zaxid.net, зустріч модерував перший заступник мера Дмитро Балко, який також підтримує збереження теперішньої назви.

"На зборах щодо перейменування Червонограда присутні проголосували проти та не дали виступити представнику Українського інституту нацпам'яті", – повідомила громадська організація "Деколонізація. Україна".

На оприлюднених фото та відео можна побачити, що на зібранні були присутні лише близько 30 учасників переважно пенсійного віку із понад 65-тисячного міста.

Скриншот з відео громадських зборів / Фото: скриншот з відео

Сам Дмитро Балко запевняв, що насправді були присутні близько 100 мешканців різного віку.

Скандал на зборах – заявили, що СРСР існує

Під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград одна з жінок заявила, що СРСР досі існує.

"Так, ми за них (органи державної влади. – Ред.) голосували, але вони не набули правосуб’єктності, вони не мають права приймати того рішення. Зміна назви міста – справа місцевого значення, і тільки ми на загальних зборах жителів, людей маємо право вирішувати – змінювати назву чи ні, а ніяка "верховна зрада", ніякий Кабмін. Все, що вони поприймали до сьогоднішнього дня, всі їхні захцянки без гербової печатки – фікція", – сказав місцева жителька.

В опублікованому уривку відео можна почути її слова, що "СРСР не зупинив існування, а "продовжує міжнародну правосуб’єктність".

Радість пропагандистів РФ

Тим часом російські пропагандисти бурхливо відреагували на цей інцидент, радісно запевняючи, що на заході України "спалахнував протест проти декомунізації".

"Мешканцям Південного Сходу нав'язували нові імена для їхніх міст – Артемівська, Котовська, Комсомольська, Кіровограда. Але коли дійшло до... топоніміки Львівської області, то повстало ціле місто", – йдеться в публікації пропагандистів.

Пропагандистська стаття

То яка ж історична назва Червонограда

Місто заснував у 1692 році великий коронний гетьман Фелікс Казимир Потоцький. Він назвав його на честь своєї дружини Кристини Любомирської — Кристинопіль.

Після першого поділу Речі Посполитої Кристинопіль разом з усією Галичиною відійшов Австрійській імперії. Після польсько-української війни і програшу українських національно-визвольних змагань першої половини ХХ ст., місто увійшло до складу ІІ Речі Посполитої. Після Другої світової ненадовго перебувало у складі Польщі.

Під час останнього обміну населенням і територіями між УРСР і Польщею 1951 року Кристинопіль перейшов до складу УРСР і отримав нову назву - Червоноград. Натомість Польща отримала українське місто Устрики Долішні з районом на півдні Львівщини.

Обмін територіями між УРСР і Польщею 1951 року супроводжувався депортаціями населення / Фото: Вікіпедія

Які ще є варіанти та чому ж виник скандал

Львівський історик Ігор Федик вважає, що жителі Червонограда не хочуть позбуватись радянської назви міста, оскільки багато з них - нащадки росіян, яких завезли туди за часів СРСР.

"Коли був відкритий Львівсько-Волинський вугільний басейн, до Червонограда та інших містечок, московська комуна почала звозити тисячі росіян..., заповнюючи житло вивезених і знищених українців та поляків. Кристинопіль був перейменований на Червоноград, "город шахтьорской слави.

Думається, що СБУ дасть принципову оцінку організаторам протесту проти перейменування міста. І це в Галичині!", – написав він.

Зауважимо, що місцеві мешканці мають можливість запропонувати нову назву для міста.

Найпопулярніший наразі варіант – Христинопіль, історична назва міста, скоригована відповідно но норм сучасної української мови.

Дехто стверджує, що назва Червоноград – не радянська, а походить від Київської Русі і "Червенських городів".

"Проте не пояснюють, чому тоді не Червеноград", – зауважує Андрій Климчук з Українського кризового медіа-центру.

Громадська активістка Анастасія Безпалько запропонувала перейменувати місто Червоноград на Шептицький (на кшталт Хмельницького чи Кропивницького).

Громадська організація "Деколонізація. Україна" у Telegram повідомила, що готує звернення до СБУ через неприйняття рішення жителями Червонограда щодо перейменування міста.

"Лютий крінж зі Львівщини. На зборах щодо перейменування Червонограда присутні проголосували проти та не дали виступити представнику Українського інституту нацпам'яті. Ми підготуємо звернення до СБУ. Бо зривати процес деколонізації під час повномасштабної війни — це робота на агресора", — йшлося в повідомленні.

В організації наголосили, що місто не має вибору: якщо не перейменуються самі — Червоноград перейменує Верховна Рада.