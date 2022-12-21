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Ситуація зі світлом на Львівщині: стало відомо, чи продовжать застосовувати аварійні відключення в області

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Ситуація зі світлом на Львівщині: стало відомо, чи продовжать застосовувати аварійні відключення в області

Фото: pixabay.com

Сьогодні Львівщина може споживати близько 50% електроенергії від своїх звичних потреб.

Упродовж ночі енергетикам вдалося врегулювати ситуацію, тому аварійних відключень електроенергії у Львівській області станом на зараз не застосовують.

Про це сьогодні, 21 грудня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що на Львівщині діє графік планових відключень живлення. Жителі області можуть дізнатися інформацію про відключення за своєю адресою на сайті Львівобленерго у розділі "Чому немає світла?".

Сьогодні Львівщина може споживати близько 50% від своїх звичних потреб. Нагадаю, щодня НЕК "Укренерго" доводить до областей ліміти на споживання – залежно від дефіциту потужності в енергосистемі держави. А енергосистема у державі одна, тобто, ситуація в одній області впливає на ситуацію у всіх інших. Якщо область споживає більше за ліміти, які довела НЕК "Укренерго", енергетики змушені вдаватися до аварійних відключень. Це необхідно, щоб не знеструмило всю область", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з електроенергією на Львівщині

Нагадаємо, напередодні, 20 грудня, через перевищення ліміту споживання електроенергії НЕК "Укренерго" впровадило на Львівщині аварійні відключення світла.

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