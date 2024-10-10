"Ситуація спровокована": у спецзакладі на Львівщині виправдовують виховательку, яка побила дитину

Коментуючи заяви працівниць спецзакладу, представниця омбудсмена заявила, що таким людям взагалі не місце у системі освіти, "їх близько не можна підпускати до дітей".

В. о. директора навчально-реабілітаційного центру для дітей у Львівській області узялася виправдовувати виховательку, яка кулаками та залізним прутом побила неповнолітню. Вона заявила, що ситуація була "висвітлена однобічно".

Про це в. о. директора сказала у відео, яке поширила у Мережі представниця омбудсмена Ірина Суслова.

Виправдовування працівників спецзакладу

Посадовиця спецзакладу стала на захист виховательки, яка побила дитину. Вона узялася звинувачувати самих вихованців центру, зокрема внутрішньопереміщених зі сходу, у поганій поведінці.

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"Побачивши це відео в мережі Інтернет, ми були шоковані. Там інформація подана… Початку не було. Треба було, щоб все відео було. Справа в тому, що є такі діти в нашій школі, які можуть підняти руку на працівників школи, на вихователів. Лайка нецензурна не сходить з їхніх уст. Вони не реагують ні на зауваження, ні на розмови, ні не пояснення. І дуже школа змінилася із приходом дітей – внутрішньопереміщених осіб зі сходу. Є такі діти з тих внутрішньопереміщених, які змінилися в кращу сторону, а є такі, що – в погану, і поганий вплив мають на наших дітей", – розповіла в. о. директора.

Вона додала, що вихователька зі скандального відео була відсторонена від роботи, і водночас поскаржилася на те, що її нікому заміняти.

"Діти надзвичайно складні і я не думаю, що то буде краще, що вона відсторонена від роботи. У нас не є то система. То стався такий випадок. Але я ще раз повторюю, що висвітлено однобічно", – наголосила посадовиця спецзакладу.

Одна з виховательок стверджує, що це діти спровокували інцидент на відео. Вона також натякнула на психіатричне лікування авторки відео.

"Я була однією з тих виховательок, які є на відео. Ми працювали в той день. Ситуація була дійсно спровокована. Хоча відео ми побачили недавно, ми були шоковані тим. Але ситуація була спровокована дівчинкою, яка знімала власне це відео. Це відео сталося більше року тому. Та дитина, яка знімала відео, вже не вчиться в нашій школі. Вона вже змінила після нашої дві спецшколи. На даний момент знаходиться на лікуванні. Вона відзначалася таким… Вона була провокатором. Вона мала озлобленість через те, що її повернули з прийомної сім’ї з Німеччини. Вона хотіла знову туди потрапити, звинувачувала в тому маму. Але, бачите, вона завжди створювала такі проблеми і ситуації, залучивши інших дітей. Тих дітей, які йшли під вплив", – висловилася вихователька на відео.

Вона також узялася наголошувати, що дівчина-авторка відео курила, випивала і завжди шукала собі компанії, які вживають алкоголь, набагато старші від неї за віком.

"Та ситуація була спланована. Початку того відео нема. Вона почалася з того, що та дитина, що знімала відео, хотіла піти там, де вже її чекала компанія, яка зловживає алкоголем. Ну і, звичайно що – не сама, і через то тягнула ту другу дівчинку. Вихователь їй не дозволила. Відповідно, та дитина почала бити вихователя. Так що то повністю спровокована ситуація. За то дитина, яка знімала, вимагала гроші", – запевнила працівниця спецзакладу.

У спецзакладі на Львівщині спробували виправдати виховательку, яка побила дитину

В омбудсмена обурені заявами працівників спецзакладу на Львівщині

Своєю чергою Суслова висловила обурення тим, що вихователі виправдовують насилля над дитиною:

"Як таке може бути?!! Ті, хто мають піклуватися, виховувати, наставляти підлітків, стали на захист колежанки, яка торік жорстоко побила дитину у спецшколі на Львівщині".

Представниця омбудсмена прокоментувала слова в. о. директора про те, що "то стався такий випадок".

"В сенсі – випадок… Зафіксовано насилля над дитиною, є заява в поліцію, виховательці вручили підозру за статтею 126 Кримінального Кодексу України (Побої і мордування), а пані переймається тільки тим, хто замінить виховательку? Тобто про інтереси дітей не згадали, про заподіяну фізичну та психологічну травму також байдуже. Натомість співчуття колежанці…" – написала Суслова в Мережі.

Вона додала, що інша вихователька замість того, щоб засудити дії кривдниці, звинуватила саме дітей у провокації. Представниця омбудсмена наголосила, що фізичне покарання є формою насильства, незалежно від того, чи було воно спровоковане поведінкою дитини. Схоже виправдання перекладає відповідальність на жертву і є грубим порушенням законів, що охороняють права дитини.

"Коментар виховательки про те, що діти, які навчаються та живуть у навчально-реабілітаційному центрі, ведуть нездоровий спосіб життя, включаючи вживання алкоголю, куріння та спілкування з "поганими компаніями", свідчить про серйозне недбальство з боку персоналу закладу та порушення стандартів догляду в закладі. Такі обставини є прямим порушенням обов’язків, що покладені на подібні установи", – наголосила Суслова.

Вона також зазначила, що посилання виховательки на те, що відео – річної давнини, не зменшує серйозності скоєного злочину та відповідальності дії працівниці закладу. Представниця омбудсмена вказала, що насильство проти дитини не має терміну давності, і відповідальні за догляд заклади зобов'язані забезпечувати безпечне середовище незалежно від обставин.

"Крім того, вказування вихователькою особистої інформації дитини, зокрема того, що сім’я відмовилась від дитини, зміни закладів та натяки на психіатричне лікування, є грубим порушенням прав дитини та етичних стандартів, закріплених як в міжнародному праві, так і в українському законодавстві. Я вважаю, що таким людям взагалі не місце у системі освіти. Їх близько не можна підпускати до дітей", – резюмувала Суслова.

Нагадаємо, напередодні видання "Українська правда. Життя" отримало відео, яке свідчить про жорстоке поводження з дітьми у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. На знятому самими дітьми ролику видно, як вихователька б'є дівчину залізним прутом та кулаками по голові. Поліція розпочала розслідування.

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