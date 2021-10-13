Ситуація складна: у Львові Центр легеневого здоров'я на 100% заповнений хворими на коронавірус

Ситуація складна: у Львові Центр легеневого здоров'я на 100% заповнений хворими на коронавірус

Серед хворих є лише 2% вакцинованих пацієнтів.

У Львові Центр легеневого здоров'я повністю заповнений хворими на коронавірус. Зараз на лікуванні тут перебуває 270 пацієнтів.

Про це повідомив директор Центру Любомир Рак, пише zaxid.net.

За даними медика, серед хворих є лише 2% вакцинованих пацієнтів, решта - нещеплені. Очільник медичної установи наголошує, що в лікарню все частіше потрапляють люди працездатного віку. Також у лікарні є 2 пацієнтів, які раніше вже хворіли на коронавірус, їх стан не є тяжким.

"Ситуація складна, але контрольована. У реанімації перебуває 20 хворих, дев’ять пацієнтів на ШВЛ", - повідомив Любомир Рак.

Нагадаємо, за минулу добу на Львівщині коронавірус лабораторно підтвердили у 863 мешканців області.

Також у Львові вже сьогодні, 13 жовтня, можуть оголосити про впровадження нових карантинних обмежень через стрімкий ріст кількості госпіталізованих хворих на коронавірус.

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