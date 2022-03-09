Ситуація на західних кордонах: де найбільші черги з охочих виїхати з України

Найбільші черги з охочих виїхати з України - в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Грушів".
Станом на 9:00 ранку 9 березня найбільші черги на виїзд з України утворились на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Ситуація на пунктах пропуску із сусідніми державами на виїзд з України:
Республіка Польща:
«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Угринів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;
«Рава-Руська» - 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
«Грушів» - 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;
«Краківець» - 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;
«Шегині» - 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;
«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
«Малий Березний» - 200 л/а, 0 пішоходів;
«Ужгород» - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
«Малі Селменці» - 0 пішоходів.
Угорщина:
«Тиса» - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
«Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів;
«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів;
«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Порубне» - 100 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;
«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.
Нагадаємо, за данми ООН, Україну вже залишили близько 1,7 млн людей після нападу на нашу територію окупаційних військ Росії