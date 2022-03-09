Ситуація на західних кордонах: де найбільші черги з охочих виїхати з України

Ситуація на західних кордонах: де найбільші черги з охочих виїхати з України

Найбільші черги з охочих виїхати з України - в пунктах пропуску "Рава-Руська", "Краківець", "Грушів".

Станом на 9:00 ранку 9 березня найбільші черги на виїзд з України утворились на кордоні з Польщею.

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Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Ситуація на пунктах пропуску із сусідніми державами на виїзд з України:

Республіка Польща:

«Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Угринів» - 10 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів;

«Рава-Руська» - 250 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Грушів» - 180 л/а, 30 автобусів, 0 пішоходів;

«Краківець» - 140 л/а, 35 автобусів, 0 пішоходів;

«Шегині» - 80 л/а, 17 автобусів, 0 пішоходів;

«Смільниця» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 200 л/а, 0 пішоходів;

«Ужгород» - 100 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

«Малі Селменці» - 0 пішоходів.

Угорщина:

«Тиса» - 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів;

«Косино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Лужанка» - 15 л/а, 0 пішоходів;

«Вилок» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Дякове» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Солотвино» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» - 100 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Кельменці» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Росошани» - 0 л/а, 0 пішоходів;

«Сокиряни» - 0 л/а, 0 пішоходів.

Нагадаємо, за данми ООН, Україну вже залишили близько 1,7 млн людей після нападу на нашу територію окупаційних військ Росії