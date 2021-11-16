Синоптики розказали, коли у Львові випаде перший сніг

Синоптики розказали, коли у Львові випаде перший сніг

На Львівщині очікується дощ із мокрим снігом.

У Львівській області 18 листопада може випасти перший сніг. Також в регіоні очікується до -4 градусів морозу.

Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

Синоптики опублікували прогноз погоди у Львівській області на цей тиждень:

17 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5 -10 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5 -10° тепла.

18 листопада - хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 5-10° тепла.

19 - 20 листопада - хмарно з проясненнями. Часом дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

Нагадаємо, у Києві, за даними Укргідрометцентру, сніг очікується вже 19 листопада. І буде він разом із дощем. Водночас температура буде плюсовою.

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