Син стріляв з іграшкового пістолета у школі: суд оштрафував мешканку Львівщини

Правоохоронці склали на матір хлопчика протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.

У Львівській області суд оштрафував матір школяра за те, що її син стріляв з іграшкового пістолета у класі.

Про це йдеться у постанові Червоноградського міського суду.

До однієї з червоноградських гімназій школяр приніс іграшковий пістолет. В кабінеті хлопець почав стріляти пластиковими кульками. Подія сталася 9 жовтня 2023 року. Через цей випадок вчителі звернулися до поліції.

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Правоохоронці склали на матір школяра протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.

На засідання суду жінка не прийшла, однак у матеріалах справи є її заява про визнання провини.

Суддя визнав матір школяра винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінку оштрафували на 850 гривень.

Нагадаємо, в Києві на Троєщині мати закидає маленького хлопчика до сміттєвих баків, щоб той шукав пластикові пляшки.

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