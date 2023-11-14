Син стріляв з іграшкового пістолета у школі: суд оштрафував мешканку Львівщини

Правоохоронці склали на матір хлопчика протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.
У Львівській області суд оштрафував матір школяра за те, що її син стріляв з іграшкового пістолета у класі.
Про це йдеться у постанові Червоноградського міського суду.
До однієї з червоноградських гімназій школяр приніс іграшковий пістолет. В кабінеті хлопець почав стріляти пластиковими кульками. Подія сталася 9 жовтня 2023 року. Через цей випадок вчителі звернулися до поліції.
Правоохоронці склали на матір школяра протокол про вчинення адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною.
На засідання суду жінка не прийшла, однак у матеріалах справи є її заява про визнання провини.
Суддя визнав матір школяра винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків. Жінку оштрафували на 850 гривень.
Нагадаємо, в Києві на Троєщині мати закидає маленького хлопчика до сміттєвих баків, щоб той шукав пластикові пляшки.
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