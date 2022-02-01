Симулює психічний розлад: підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки у Львові експерти назвали осудним

Незалежна експертиза столичних фахівців виявилася протилежною до попередніх висновків львівських психіатрів.

20-річного підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок у Львові фахівці Київського міського центру судово-психіатричної експертизи вважають осудним, адже за їхніми висновками, хлопець лише симулює психічну хворобу, щоб уникнути покарання за жорстокий злочин. Також експертиза показала, що у хлопця не було ознак психічної хвороби на момент вбивства, і зараз він теж здоровий і не потребує примусового лікування.

Таким чином незалежна судово-психіатрична експертиза київських експертів виявилася протилежною до попередніх висновків львівських психіатрів, які визнали підозрюваного неосудним, пише ZAXID.NET.

Тож батьки вбитої дівчини хочуть, аби підозрюваного перевели з психлікарні у СІЗО і довели справу до вироку. Наступне засідання суду має відбутись 8 лютого.

Нагадаємо, мертву 19-річну студентку з Дніпропетровської області Дарью Косенок, з множинними ранами знайшли ввечері, 30 березня, в орендованій квартирі у Львові. Виявила тіло і викликала поліцію власниця квартири на вулиці Личаківській.

Головним підозрюваним є її 20-річний хлопець з Житомирщини, його затримали у Східниці. У поліції кажуть, що молодик зізнався у скоєному і пояснив причину душогубства.

Згодом львівські психіатри визнали підозрюваного неосудним, тож хлопця перевели з СІЗО до Львівської обласної психіатричної лікарні. Утім, місцеві експерти не змогли з'ясувати, чи був хлопець психічнохворим на момент вчинення вбивства, чи його психіка була порушена уже після цього. Тому фахівці рекомендували провести додаткову судово-психіатричну експертизу.

Новини України: 19-річну студентку львівського університету знайшли мертвою в орендованій квартирі

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