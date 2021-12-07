"Сімейний наркобізнес": у Львівській області мама і донька торгували метадоном

"Сімейний наркобізнес": у Львівській області мама і донька торгували метадоном

Мама і донька торгували нароктиками вдома, де проживала малолітня дитина.

У Бориславі Львівської області 46-річна мама і її 24-річна донька організували "сімейний бізнес", торгувавши психотропами. Жінкам оголосили підозру у незаконному збуті нароктичних засобів.

Також читайте Іноземець намагався вивезти з України валізу "наркотиків": чоловіка затримали

Про це сьогодні, 7 грудня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювані впродовж серпня-листопада 2021 року займалися незаконним збутом метадону.

"Фігурантки організували продаж наркотиків просто у своїй квартирі, де разом з ними проживають ще неповнолітній брат 24-річної підозрюваної та її малолітня дитина", - йдеться у повідомленні.

Клієнти приходили до жінок, заздалегідь домовившись про свій візит по телефону, після чого у визначений час заходили за своєю "товаром".

Кокаїн на 300 мільйонів доларів: у Колумбії вилучили 10 тонн наркотиків

Читайте також: