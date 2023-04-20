Сімейна трагедія: рідний брат жорстоко вбив 14-річного хлопця та втік на Львівщину

У місті Трускавець Львівської області затримали 23-річного жителя Сумщини, якого підозрюють у вбивстві 14-річного брата. Нападник на Сумщині жорстоко вбив підлітка та втік.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

В одному із сіл Сумської області 18 квітня знайшли вбитим 14-річного хлопця. Йому перерізали горло. У злочині одразу запідозрили 23-річного старшого брата підлітка. Розправа могла статися через корисливі мотиви.

19 квітня поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Він перебував у місті Трускавець Дрогобицького району Львівської області. Його планують передати поліції Сумщини.

23-річному чоловіку інкримінують ч.2. п.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 квітня, у Львові повідомляли про звуки пострілів у Залізничному районі міста. Згодом поліцейські затримали 51-річного чоловіка, який стріляв з вікна квартири.

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