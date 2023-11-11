Силою запхали чоловіка в бус: у ТЦК відреагували на відео із примусовою мобілізацією у Львові

До обов'язків залучаються військовослужбовці, які переведені із бойових бригад за станом здоров'ям, повідомили у ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП запевнили, що працівники військкомату, які силоміць запхали чоловіка у бус, будуть притягнуті до відповідальності.

Про це поінформувала Служба звʼязків із громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

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"Стосовно вчорашнього випадку, де мережею інтернет поширювалась інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. По даному факту проведено службову перевірку, за фактом визначені посадові особи, які будуть притягненні до відповідальності", - йдеться у заяві.

В обласному ТЦК нагадали, що до обов'язків залучаються військовослужбовці, які переведенні з бойових бригад за станом здоровʼя як обмежено придатні.

Нагадаємо, 10 листопада у Мережі з'явилося відео, як у Львові працівники військкому силоміць затримують чоловіка та "пакують" його до мікроавтобуса.

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