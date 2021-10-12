Сильний туман, потрощений транспорт та потерпілі: на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі (фото)

Сильний туман, потрощений транспорт та потерпілі: на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі (фото)

Через аварію на трасі ускладнений рух транспорту.

У селі Івашківці Самбірського району Львівської області у вівторок, 12 жовтня, в ДТП потрапило 4 автомобілі. Через це постраждало двоє людей.

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

В аварію на трасі Київ-Чоп потрапили чотири автомобілі: Skoda Superb, Lexus, IVECO, Renault Master. На місці події працювали рятувальники, які деблокували людей із потрощеного транспорту.

В аварії постраждали 37-річний водій Skoda та його 36-річна пасажирка. Їх госпіталізували у Самбірську районну лікарню. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

У патрульній поліції Львівської області додали, що на місці ДТП ускладнено рух транспорту. Також там спостерігається сильний туман.

Нагадаємо, на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному. Від удару малюка відкинуло на кілька метрів.

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