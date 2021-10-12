Сильний туман, потрощений транспорт та потерпілі: на трасі Київ-Чоп зіткнулись чотири автомобілі (фото)

Через аварію на трасі ускладнений рух транспорту.
У селі Івашківці Самбірського району Львівської області у вівторок, 12 жовтня, в ДТП потрапило 4 автомобілі. Через це постраждало двоє людей.
Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.
В аварію на трасі Київ-Чоп потрапили чотири автомобілі: Skoda Superb, Lexus, IVECO, Renault Master. На місці події працювали рятувальники, які деблокували людей із потрощеного транспорту.
В аварії постраждали 37-річний водій Skoda та його 36-річна пасажирка. Їх госпіталізували у Самбірську районну лікарню. Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.
У патрульній поліції Львівської області додали, що на місці ДТП ускладнено рух транспорту. Також там спостерігається сильний туман.
Нагадаємо, на Прикарпатті патруль збив жінку з дитиною на пішохідному. Від удару малюка відкинуло на кілька метрів.