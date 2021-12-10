Якщо 8 грудня йде сніг, літо буде дощове / Pexels

Сильний снігопад та заметені дороги: синоптики попередили про небезпеку на Львівщині

Сильний снігопад та заметені дороги: синоптики попередили про небезпеку на Львівщині

На Львівщині може випасти до 25 сантиметрів снігу.

У Львові синоптики оголосили про ІI рівень небезпеки, помаранчевий. У місті та області 12-13 грудня очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, 12 та 13 грудня в області очікується сильний снігопад, можливий мокрий сніг та дощ.

"12 грудня значні опади (дощ, мокрий сніг та сніг), півднем території сильний мокрий сніг та сніг. Подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. 13 грудня - значний сніг. На дорогах ожеледиця, снігові замети. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, хуртовини. Приріст висоти снігового покриву 15 – 25 см", - повідомили в гідрометцентрі.

Також синоптики попередили, що опади будуть настільки потужними, що в області може зупинитися транспорт.

"Очікувані погодні умови можуть негативно впливати на функціонування господарського комплексу області: спричиняти порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнювати роботу підприємств енергетики, зв’язку, будівництва та комунального господарства", - наголосили в Львівському гідрометцентрі.

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