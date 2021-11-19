Швидкісний потяг збив на смерть чоловіка неподалік Львова: фото

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Сьогодні, 19 листопада, близько 10:40, у місті Пустомити Львівського району швидкісний потяг сполученням "Одеса-Ужгород" збив чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

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Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, локомотив здійснив наїзд на 82-річного мешканця одного з сіл Львівського району.

За цим фактом слідчівідкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Тернопільській області поїзд переїхав 37-річного чоловіка, який спав на коліях, він втратив ноги.

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