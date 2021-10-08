Шукають вже чотири дні: у Львові загадково зникла 13-річна дівчина

Дівчина вважається безвісти зниклою.

У Львові вже чотири дні розшукують 13-річну Сніжану Ярмашову. Дівчина ще 4 жовтня вийшла з дому, наразі її місцеперебування невідоме.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними поліції, дівчина 4 жовтня вийшла з дому та відтоді не виходила на зв'язок з рідними. Станом на 8 жовтня про її місце перебування нічого невідомо.

Прикмети дівчини: зріст 160-165 сантиметрів, обличчя овальне, очі зелені, ніс прямий, волосся русяве. Середньої тілобудови. З особливих прикмет - у неї родимка на щоці. На момент зникнення була вдягненою в светр та джинси.

"Усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування зниклої, просимо зголоситись за телефоном 0679009846 або на оперативну лінію 102", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькій області собака знайшов 10-річного хлопчика, який пішов з дому.

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