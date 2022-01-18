Штовхали, бо не заводилось: безхатьки у Львові хотіли вкрасти авто, щоб прокататись (фото)

Чоловіків затримали.
У Львові на вул. Личаківській безхатьки намагались вкрасти автомобіль "Таврія", щоб покататись.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
Інцидент стався в ніч проти 18 січня. До поліції звернувся чоловік, який помітив, що двоє підозрілих чоловіків намагались вкрасти автомобіль. На місце події прибули правоохоронці. Там вони виявили 33-річного безхатька та його 46-річного спільника, який штовхав авто, бо воно не завелось.
Безхатьки розповіли, що хотіли поцупити "Таврію", щоб покататись. Їх затримали. Обставини інциденту встановлюють слідчі.
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