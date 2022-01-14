Шприци, психотропи і гроші: у Львові викрили наркопритон, де затримали розшукуваного в Одесі рецидивіста

Шприци, психотропи і гроші: у Львові викрили наркопритон, де затримали розшукуваного в Одесі рецидивіста

Власника наркопритона затримали.

У Львові поліцейські викрили наркопритон. Також правоохоронці затримали власника квартири за підозрою у розповсюдженні нарковмісних таблеток та психотропних речовин, а також у тому, що він надавав своє помешкання наркозалежним особам для вживання заборонених засобів.

Під час обшуку за місцем проживання 49-річного жителя Львова правоохоронці виявили та вилучили: нарковмісні таблетки, зокрема, медичний метадон, згортки з марихуаною, пристрої для вживання наркотичних та психотропних засобів, гроші, отримані від незаконної діяльності, а також інші речові докази.

Окрім того, у квартирі поліцейські виявили чоловіка, який перебував у розшуку за скоєння крадіжки на території Одеської області – найближчим часом правоохоронці Львівщини передадуть його одеським колегам.

Власник помешкання у Львові затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні низки кримінальних злочинів.

Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

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