Школярі йдуть на довгі канікули: у Львові посилили карантин та ввели обмеження для невакцинованих

Ресторани у Львові працюватимуть за умови, що всі їхні працівники вакциновані.
У Львові від 18 жовтня посилили карантин. У місті ввели нові обмеження.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Міський голова наголосив, що через спалах коронавірусу Львів житиме за новими карантинними правилами. Також Садовий опублікував перелік обмежень, які починають діяти від 18 жовтня:
- Усі школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Також це стосується позашкілля та дозвілля.
- Заборонено проводити масові заходи окрім тих, де організатори та учасники мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 год до заходу.
- Театри, кінотеатри, музеї та галереї, філармонія, органний зал працюють лише для відвідувачів, які мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Кількість відвідувачів не більше 50% від загальної кількості місць.
- Музичні школи на двотижневих канікулах. Народні доми, гуртки та секції – не працюють. Бібліотеки працюють лише на видачу книг.
- Промислові, продовольчі ринки і магазини, торгові центри, перукарні та салони краси: можуть працювати лише вакциновані працівники або з негативним ПЛР-тестом. А також з дотриманням маскового режиму та не більше 50% заповнення торгових площ.
- Заклади громадського харчування у Львові працюватимуть лише до 23 год. та за умови 100% вакцинації або ПЛР-тестів у працівників при заповненні не більше 50%, до 4 людей за столиком. Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом.
- Спортзали можуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом. Усі працівники повинні бути вакциновані. Заповненість не більше 50%.
- Готелі та хостели працюють лише за умови наявності у всіх працівників сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.
Нагадаємо, у Львові Центр легеневого здоров'я на 100% заповнений хворими на коронавірус.