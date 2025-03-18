Шахраї ошукали українців на 1,6 млн грн, видаючи себе за благодійний фонд

Суд у Львівській області розгляне справу чотирьох фігурантів, які використовували фішингові сайти для крадіжки грошей з банківських рахунків громадян. Сума збитків, яку вони завдали, складає понад 1,6 мільйона гривень.

Про це повідомила львівська обласна прокуратура.

Прокурори Львівської обласної прокуратури та Галицької окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної організації, які займалися шахрайством, та трьом із них пособництво у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем.

За даними слідства, організатором шахрайської схеми став львів’янин, який залучив трьох знайомих для створення фішингових сайтів, що поширювались через месенджери та соцмережі. За допомогою цих сайтів вони обманювали громадян, пропонуючи їм нібито грошову допомогу від держави або відомого благодійного фонду, вимагаючи введення особистих даних для авторизації в онлайн-банкінгу.

Потерпілі, не підозрюючи шахрайства, вводили свої номери банківських карток, паролі та логіни на фейкових сайтах, що імітували офіційні фінансові установи. Це дозволяло злочинцям отримувати доступ до їхніх банківських акаунтів і переводити гроші на підконтрольні рахунки. Згодом кошти використовували для покупки криптовалюти.

Згідно з підрахунками, загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить близько 1,6 млн грн.

Фігурантів було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а під час обшуків за їх місцем проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази. Також арештовано їхні рахунки та автомобіль преміум-класу.

Раніше у Чернігівській області Інтернет-шахрай заволодів грошима бійця ЗСУ у розмірі 100 тис. грн. Слідчі Ніжинського райуправління поліції підготували для зловмисника обвинувальний акт.

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