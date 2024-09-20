"Шахеди" атакували Львівську область: які наслідки

Вночі проти 20 вересня Львівську область атакували безпілотники "Шахед". Під час роботи ППО на території регіону сталися падіння уламків.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині від 03:56 пд 04:32 20 вересня, у повітряний простір нашої області залетів один ворожий ударний безпілотник. Сили ППО ПвК "Захід" знищили його", - йдеться у повідомленні.

внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в одному зі сіл області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили. Окрім того, пошкоджені три автомобілі, а в житлових будинках неподалік вибиті вікна.

За словами Козицького, жертв чи постраждалих нема.

Як повідомлялося, вночі Україну атакували ворожі дрони. В та регіонах лунали вибухи та працювали сили ППО.

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