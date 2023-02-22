Сексуальне насильство почалось, коли їй було лише 7 років: житель Львівщини роками ґвалтував дівчинку

Ґвалтівник жив з дівчинкою в одному домі і систематично знущався з дитини.

На Львівщині судитимуть 38-річного місцевого мешканця, який роками ґвалтував малолітню дівчинку.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, упродовж п’яти років мешканець одного із сіл Львівщини неодноразово ґвалтував малолітню дівчинку. Чоловік проживав в одному будинку разом з рідним братом, його співмешканкою та її дітьми. Дітей часто залишали йому доглядати, а він, користуючись відсутністю дорослих, систематично ґвалтував одну з дівчаток.

"Сексуальне насильство над потерпілою почалося, коли їй було всього лиш 7 років. Після зґвалтувань чоловік застосовував психологічний тиск та погрози до малолітньої, щоби та мовчала і не розказувала нікому про вчинене", - розповідають у поліції.

Дівчинка самостійно повідомила правоохоронців про її ґвалтування.

Обвинуваченого затримали і взяли під варту.

Прокурори Золочівської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скеровали до суду обвинувальний акт щодо 38-річного чоловіка за фактами зґвалтування малолітньої дитини ( ч. 4 ст. 152 КК України).

Нагадаємо, у Харкові спіймали серійного ґвалтівника, який нападав на дівчат у ліфтах.

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