"Щедрик" та святковий настрій: у Львові урочисто засвітили головну ялинку міста (відео)

"Щедрик" та святковий настрій: у Львові урочисто засвітили головну ялинку міста (відео)

Поруч біля ялинки, як і щороку, запрацює різдвяний ярмарок з сувенірами та усілякими смаколиками.

У Львові на проспекті Свободи 17 грудня урочисто засвітили головну ялинку міста.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Під час урочистого запалення новорічної красуні жителям Львова передали Вифлеємський вогонь. Також перед відкриттям ялинки виступив міський голова Андрій Садовий, який привітав львів'ян з прийдешніми святами.

На відкритті ялинки виступив хор "Дударик", який виконав "Щедрик" та переможець проєкту "Голос країни-2012" Павло Табаков і гурт "Дикобраз".

Як йдеться у сюжеті ТСН. 16:45, цьогоріч святкова ялинка у Львові на метр вища ніж торік. 17-метрове дерево з власного подвір’я віддав мешканець села Оброшине 85-річний Василь Козленко. Чоловіку за це подякували під час урочистого відкриття.

Кадр із відео

Поруч біля ялинки, як і щороку, запрацює різдвяний ярмарок з сувенірами та усілякими смаколиками. Щоправда через карантин будиночків цьогоріч менше, але свято від того не буде менш яскравим.

Львів'ян та туристів закликають під час свят дотримуватись карантину.

"Ми анонсували відкриття, ясна справа ми розуміємо що прийде багато людей, проте будемо прости дотримуватися усіх карантинних норм та правил нашої зони", - сказала ТСН директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Марія Бунда.

У Львові готуються засвітити новорічну ялинку | Новини України

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