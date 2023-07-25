СБУ затримала львівського блогера, який провокував бійців ЗСУ та заявляв про відсутність війни – ЗМІ

СБУ затримала скандального блогера Мар'яна Чаву зі Львівщини, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Чаву було затримано 24 липня. Окрім того, правоохоронці провели обшуки за місцем проживання блогера у Дрогобичі на Львівщині. Йому інкримінують "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період". Покарання за це передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.

Зауважимо, Чава став відомий після інциденту, який стався на вулиці Дрогобича у червні 2023 року. Чоловік підійшов до представників ТЦК та СП, коли ті роздавали повістки. Ці працівники ТЦК виявилися військовослужбовцями, які отримали поранення на фронті та були переведені на службу до військкомату. Чава вигукував їм, що "війни офіційно немає", та провокував на конфлікт, аби потім звинуватити у побитті. Конфлікт блогер фіксував на відео, яке виклав у мережі, однак згодом видалив його.

На Львівщині блогер провокував поранених бійців ЗСУ, які роздавали повістки на вулиці

Що відомо про Мар’яна Чаву

Чава називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. У чоловіка є свій YouTube-канал "Знай свої права" із понад 120 тис. підписниками. Чава також створив мережу телеграм-каналів: називає їх "групами волевиявлення" у кожній області України. У пабліках блогер пояснює, як позбутися статусу ФОП, як встановлювати "народовладдя" та створювати свої "територіальні громади".

Зауважимо, що на YouTube Чава опублікував десятки відео, в яких цькує військових та поліцейських. Водночас чоловік стверджує, що захищає свої права та Конституцію. У роликах блогер розповідає, що в Україні начебто немає війни, не існують держорганів та органів місцевого самоврядування, а також немає поняття "громадянин". Додамо, що Чава – прихильник теорій змов та антивакцинатор.

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