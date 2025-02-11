СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: львівська адвокатка постане перед судом

Під час обшуку в її сумці знайшли 1,5 мільйона гривень у різній валюті, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 55-річної адвокатки зі Львова, яка вимагала та отримувала гроші від військовозобов’язаних чоловіків в обмін на сприяння у відстрочці від мобілізації.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Івано-Франківській області.

Як встановило слідство, жінка отримала 3500 доларів США від військовозобов’язаних та їхніх родичів, обіцяючи вплинути на посадових осіб ТЦК та СП і медичних установ Львівщини. У результаті підроблених документів ухилянти мали отримати відстрочку без проходження медогляду.

Адвокатку затримали ще в липні минулого року під час передачі коштів. Під час обшуку в її сумці знайшли 1,5 мільйона гривень у різній валюті, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Справу передано до суду під процесуальним керівництвом Спеціалізованої військової прокуратури у сфері захисту та оборони Західного регіону.

Адвокатка отримувала гроші від військовозобов’язаних чоловіків за бронь.

Жінці висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішень посадовцями. Якщо суд визнає її винною, адвокатці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Львівській області на 13 600 грн оштрафували чоловіка, який під час дії воєнного стану намагався втекти за кордон.