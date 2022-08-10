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Самотній батько та фальшиві документи: на Львівщині затримали 8 ухилянтів, які хотіли втекти до Польщі

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Самотній батько та фальшиві документи: на Львівщині затримали 8 ухилянтів, які хотіли втекти до Польщі

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львівській області затримали вісьмох ухилянтів, які намагались втекти до Польщі.

Чоловіки показали прикордонникам фальшиві документи, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

27-річний мешканець Чернігівської області та 39-річний житель Дніпропетровської області показали прикордонникам фальшиві рішення медичної комісії про те, що вони непридатні до військової служби. Також 32-річний житель Харкова підробив рішення суду про те, що він самостійно виховує малолітню дитину. 

Загалом на Львівщині затримали 8 ухилянтів. 

"Досудові розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч.1 ст.358 (Підроблення документів) Кримінального кодексу України та за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України, завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Максимальне покарання, що загрожує зловмисникам – обмеження волі на термін до двох років", - повідомили у поліції. 

Нагадаємо, на Буковині затримали майже три десятки ухилянтів, які намагалися втекти за кордон

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
271
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